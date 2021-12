Oltre 400mila euro dati per aiutare 246 famiglie e 29 piccole e piccolissime imprese messe in ginocchio dalla pandemia. I primi sei mesi di attività del Fondo di Comunità hanno raggiunto risultati inaspettati. Partendo da un deposito iniziale di 550mila euro arrivati dall'8 per mille, e poi implementato con altri 103.570 euro di donazioni, la Diocesi è riuscita a fornire un piccoli aiuto a tante persone in difficoltà. Le 246 famiglie aiutate racchiudono tutte le aree della Diocesi: 94 a Treviso, 39 nella zona di San Donà, 31 nel Miranese, 38 nella Pedemontana, 44 nella castellana. Questi gli importi distribuiti: 69.408 euro (su 80.430 richiesti) nella castellana; 52.515 euro(su 65.083 euro) nel miranese; 59.875 euro (su 74.823 euro) nella Pedemontana; 74.200 euro (su 102.347 euro) nel sandonatese; 141.250 euro (su 205.334 euro) a Treviso. Il profilo delle famiglie aiutate è variegato: il 70,2% sono italiane e il 29,8% straniere; la fascia d'età più in difficoltà è quella tra i 31 e i 50 anni; solo il 38% è rappresentato da disoccupati, tanti (il 25,5%) nonostante un lavoro con contratti a tempo indeterminato ha avuto bisogno di un aiuto sopratutto per pagare l'affitto (21,8%) e fatture (26%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA