IL PUNTO

TREVISO Oltre 1.500 nuovi contagi. Ieri nella Marca se ne sono contati 1.511, per la precisione. In un solo giorno. E continua a crescere anche il focolaio esploso nel gruppo parrocchiale di Parè di Conegliano andato in pellegrinaggio ad Assisi. Ci sono altri 12 positivi, per un totale che è salito da 24 a 36. Non c'è un'altra provincia del Veneto dove il Covid si stia allargando più rapidamente. Il boom registrato nelle ultime 24 ore ha fatto salire a 11.071 il numero di trevigiani in isolamento che stanno combattendo contro il virus. Il dato che fa più impressione è che oggi ci sono più contagi rispetto al picco della terribile ondata vissuta tra la fine del 2020 e l'inizio di quest'anno. «Abbiamo superato il livello di quella che era stata indicata come terza ondata», conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl. Adesso il tasso medio provinciale ha raggiunto quota 605 casi ogni 100mila abitanti. Giusto dodici mesi fa era a 595. La mappa dei contagi non lascia margini.

LA MAPPA

Quasi il 70% dei comuni trevigiani supera i 500 casi per 100mila abitanti, comprese città come Castelfranco, Montebelluna, Conegliano e Vittorio Veneto. Sono 63 su 94. E altri 18 comuni si trovano appena un gradino più sotto, tra i 400 e i 500, a partire da Treviso e Mogliano. Parlando di distretti, in quello di Asolo ormai si spera di essere arrivati al picco. In questo territorio si registrano 740 contagi per 100mila abitanti. Sono stati infranti tutti i record, fermo restando che nel corso dell'epidemia i controlli con i tamponi sono diventati sempre più capillari. Il distretto di Pieve di Soligo, di seguito, è a un soffio da quota 700 contagi ogni 100mila abitanti. Adesso è a 695. Qui sta incidendo in modo particolare il focolaio esploso nel gruppo della parrocchia di Parè di Conegliano durante il pellegrinaggio ad Assisi, dal 5 al 9 dicembre, per allestire il presepe artistico nella Basilica superiore di San Francesco. Ieri sono emersi 12 nuovi contagi nel cluster che ha coinvolto 92 persone, la maggior parte delle quali andate e tornate dall'Umbria a bordo di due pullman. Gli esiti degli ultimi tamponi hanno fatto salire il totale dei positivi da 24 a 36. E c'è un caso ancora in fase di valutazione. Le altre 55 persone sono entrate in stretto contatti con contagiati. Molte sono in isolamento, ma non tutte. «Sono stati adottati provvedimenti diversi in base alle necessità», fanno sapere dalll'Usl. Resta sempre in Terapia intensiva il paziente di 78 anni, vaccinato con due dosi di AstraZeneca, e in attesa della terza, da cui sarebbe partito il focolaio. Lui non era andato ad Assisi proprio a causa di alcuni sintomi. A quanto pare, però, ha avuto contatti con chi ha poi preso parte al pellegrinaggio. E il contagio si è diffuso. «La maggior parte delle persone coinvolte nel cluster è asintomatica specificano dall'Usl solo alcune hanno sintomi lievi, per i quali sono seguite a domicilio».

I RICOVERI

Se i contagi continuano ad aumentare, almeno i ricoveri in ospedale non hanno lo stesso passo. Il numero è sempre in aumento, ma non con il medesimo ritmo. Sono complessivamente saliti a 317 i pazienti positivi nei reparti Covid trevigiani. Solo ieri ci sono stati 9 nuovi ricoveri. E sono 26 quelli in Terapia intensiva. L'ultimo a entrare in Rianimazione è stato proprio il 78enne caso indice del focolaio del pellegrinaggio. Attualmente il tasso di ricoveri nella Marca è pari a 19,1 ogni 100mila abitanti. La differenza rispetto all'anno scorso, quando si era a 31,9 ricoveri ogni 100mila, è evidente. Si spera che continui. «Nonostante ci siano più positivi rispetto all'anno scorso, in proporzione, continuiamo ad avere un numero minore di ricoveri sottolinea Benazzi e questo grazie alla campagna vaccinale: se non ci fosse stata saremmo stati spacciati». L'attenzione resta massima. Anche ieri il Covid ha fatto un'altra vittima: un anziano di 94 anni, non vaccinato e già costretto a convivere con altre patologie, ha perso la vita nell'ospedale di Montebelluna. Così salgono a 1.894 i lutti pianti nella Marca in quasi due anni di epidemia.

Mauro Favaro

