Voleva stare lontano dai riflettori ma il presidente della Regione Luca Zaia non poteva lasciare nel silenzio un gesto tanto generoso. L'imprenditore Paolo Fassa, patron della Fassa Bortolo di Spresiano, ha donato 150mila euro da destinare all'acquisto di generi alimentari per persone in difficoltà economiche. Nello specifico, 50mila euro sono stati destinati a un'associazione caritatevole e altri 100mila alla Regione, che li girerà direttamente alla Caritas del Veneto. «Nei giorni scorsi mi ha chiamato al telefono il dottor Paolo Fassa - ha spiegato Zaia durante il punto stampa giornaliero sulla situazione epidemiologica del Veneto -. Non è la prima volta che lo fa: anche in altre circostanze ha alzato il telefono e, in momenti di difficoltà, ha detto: se c'è bisogno di qualcosa, io ci sono. Così mi ha detto che voleva fare una donazione. Un gesto di grande magnanimità e sensibilità, non l'unico, che rappresenta il miglior volto dei nostri imprenditori». Come detto, 50mila euro sono stati donati direttamente a un'associazione caritatevole che si occuperà dell'acquisto e della distribuzione dei generi alimentari, altri 100mila sono stati girati alla Regione che, a sua volta, ha deciso di affidarli alla Caritas del Veneto, coordinata da don Enrico Pajarin. «Con quel denaro si potranno camion interi di alimenti - ha concluso Zaia -, così da sostenere chi sta facendo fatica in questo periodo critico».

