ROMA Ciro Immobile non si ferma più e trascina la Lazio sempre più in alto. Con una doppietta contro la Spal, il capocannoniere della serie A risponde subito a Cristiano Ronaldo, porta il suo bottino stagionale a 25 centri e ispira il collega di reparto Caicedo, anche lui due volte a segno nel 5-1 agli estensi. Il recupero di mercoledì col Verona sarà la sfida chiave di un trittico settimanale forse decisivo per le aspirazioni dei biancocelesti. Ieri la squadra di Simone Inzaghi ha impiegato meno di un tempo per annichilire una Spal mostrando una straordinaria condizione.

I biancocelesti hanno pensato bene di dare subito l'assalto alla Spal: con tante defezioni in tutti i reparti e complice qualche errore difensivo di troppo, la squadra ospite ha presto capitolato. Già al 3' Immobile, tutto solo sulla sinistra dell'area piccola, ha messo in rete un assist di testa di Lulic su angolo di Luis Alberto. La Spal non ha rinunciato a giocare, cominciando però a scoprirsi e al 16' è arrivato il raddoppio, con Caicedo altrettanto pronto a mettere in rete il pallone respinto da un palo dopo un tiro di Lazzari.

Immobile, in stato di grazia, al 29' ha fatto un piccolo capolavoro per la rete del 3-0, vincendo con un prezioso pallonetto un duello personale col portiere ospite Berisha, che sembrava aver disinnescato una sua incursione sulla destra. Il poker è arrivato al 38', frutto di un assist dello stesso Immobile per Caicedo che non ha sbagliato il tocco finale dopo aver colpito una traversa poco prima di testa.

Nella ripresa, Inzaghi ha sostituito Caicedo dando spazio ad Adekanye, che ha presto imitato i colleghi di reparto battendo per la quinta volta Berisha al 13'. A parziale premio per la grande tenacia, Missiroli ha messo a segno una rete al 20' per la Spal che resta ultima insieme con il Brescia a quota 15 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

