ZONA CHAMPIONSMILANO Il futuro può aspettare, prima c'è da conquistare la Champions League. L'Inter si compatta verso l'obiettivo e verso la decisiva sfida con l'Empoli, provando a mettersi alle spalle tutti i problemi del gruppo e il futuro che sa di addio per molti, a partire da Luciano Spalletti. Una volontà di fare quadrato rappresentata dal presidente nerazzurro Steven Zhang, ieri ad Appiano Gentile per stare vicino alla squadra e al tecnico. Conte, in sostanza, per i prossimi giorni sarà ancora lontano. L'Inter non può più...