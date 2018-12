ZOFF: «UNA JUVE DA TRIPLETE»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTADino Zoff, facciamo le pagelle di fine anno? «Non amo i numeri e poi avrei preferito parlare di formula uno- risponde l'ex portiere e allenatore friulano - sono un grande appassionato, correvo per diletto, negli anni '60». Torniamo al calcio. Negli ultimi 17 anni ha allenato solo la Fiorentina, meno di una stagione, segue ancora? «Tanto in tv. Abitando a Roma, qualche volta vado all'Olimpico, c'ero per la coppa Italia vinta dalla Juve, sul Milan». La Juve vincerà tutto?«Lo spero. Lo scudetto non dovrebbe avere problemi, per...