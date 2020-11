UDINE «Un gol bello, si, ma soprattutto da tre punti in una partita molto difficile». Zlatan Ibrahimovic si gode l'ennesima giornata da protagonista, decisivo nella vittoria del Milan in casa dell'Udinese. «È la squadra più giovane d'Europa, ci sono solo io che alzo la media - ha detto il campione svedese ai microfoni di Dazn - ma sono i ragazzi che mi fanno sentire giovane. Hanno una voglia e una fame incredibili, non sono mai soddisfatti e vogliono sempre di più. Vediamo poi dove arriveremo. La squadra sta facendo molto bene, si lavora e si soffre allo stesso tempo. Spero si possa tornare alla normalità tutti, e che presto il pubblico possa vedere questo Milan e accompagnarci in questa avventura», ha detto il 39enne attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic: «Le responsabilità me le prendo io e mi piace, loro non devono sentire peso. Devono soltanto lavorare e crederci, al resto ci penso io. Poi i momenti brutti succedono a tutti, ma l'importante è pensare positivo. Pensiamo una partita per volta, ogni gara è una finale», ha aggiunto Ibra.

Una battuta sul rinnovo: «Quando sono arrivato, sono stato onesto e ho detto al Milan di farmi 6 mesi di contratto per valutare il mio stato. Se le cose continueranno così, però, dirò a Maldini che o mi rinnova o non gioco più». Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni: «I miei giocatori sono forti come spirito e come volontà, hanno voluto conquistare i tre punti e alla fine ci sono riusciti».

