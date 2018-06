ZIDANE CHOC: LASCIO IL REAL ALLEGRI-CONTE CANDIDATI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATOUn fulmine a ciel sereno ha colpito Valdebebas, il centro di allenamento del Real Madrid. Zinedine Zidane non è più l'allenatore dei Blancos: l'annuncio a sorpresa in una conferenza stampa convocata in fretta e furia, con l'ormai ex tecnico dei campioni d'Europa in carica da 3 stagioni seduto accanto ad un attonito Florentino Perez. Il presidente ha preso atto della scelta, con malcelato rammarico per una decisione che ha definito «inattesa e molto sorprendente». Zizou lascia dopo 2 anni e mezzo alla guida della prima squadra...