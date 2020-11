IL BIG MATCH

MILANO «In Conte abbiamo indentificato le qualità professionali e umane per creare una mentalità vincente». La fiducia per il tecnico nerazzurro arriva direttamente da Steven Zhang. E non è una questione di poco, considerando come il mondo Inter sta vivendo gli ultimi giorni, dopo la sconfitta con il Real Madrid e gli affanni in campionato di Lukaku e compagni. Sui social la tifoseria spinge per l'addio, ma la società la pensa diversamente: un po' con la speranza che Conte possa invertire la rotta in fretta, magari già dalla sfida con il Sassuolo di oggi, un po' perché la situazione economica sembra non poter consentire l'esonero del tecnico.

Ieri è stato infatti approvato il bilancio al 30 giugno 2020 del club nerazzurro, con una perdita di 102,4 milioni e un fatturato in calo a 372,4 milioni. Pesa soprattutto l'effetto Covid, che ha portato inoltre a spostare 51 milioni di ricavi nel bilancio 2020/21 legati alle gare disputate a luglio e agosto, considerando i quali i ricavi sarebbero stati in linea con i 417 milioni del 2018/19 e la perdita sarebbe di 70,7 milioni, mentre decisiva per ridurre l'impatto della pandemia è stata la cessione di Mauro Icardi al Psg che ha permesso di realizzare una plusvalenza di 47 milioni. Difficile, quindi, poter pensare di licenziare Conte, considerando il suo stipendio da circa 12 milioni. «All'inizio dell'anno scorso ci eravamo posti l'obiettivo di mettere solide basi per costruire una nuova era che in maniera graduale deve riportare l'Inter alla vittoria», le parole di Zhang durante l'assemblea degli azionisti. «In Conte abbiamo identificato tutte le qualità professionali e umane per compiere questa missione. Antonio è salito alla guida dell'Inter e da subito ne è diventato un vero leader». E anche l'ad Beppe Marotta spezza una lancia a favore del tecnico, frenando inoltre sulla necessità di vincere da subito: «Sono state poste basi solide che, nel tempo, ci consentiranno di tornare alla vittoria. La crescita costante dei risultati, stagione dopo stagione, rimane il nostro obiettivo».

Intanto l'Inter oggi va a Reggio Emilia per affrontare la rivelazione Sassuolo: partita da non sbagliare, non solo per non allontanarsi dalla vetta ma anche per cercare di stabilizzare la posizione di Conte. Tanto che spunta pure l'ipotesi di una rivoluzione, con il tecnico che avrebbe provato la difesa a 4: una mossa, magari non per oggi, per cercare di prendere meno gol. In attacco Lautaro-Sanchez, con Lukaku in panchina e Vidal trequartista.

Il Sassuolo, secondo in classifica e imbattuto, cerca il colpo grosso. Nei sette precedenti anni in serie A, contro nessuna altra squadra i neroverdi hanno ottenuto così tanti punti: ben 23 in 14 confronti, frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. «Siamo cresciuti ultimamente, anche perché mostriamo più attenzione nella fase difensiva - osserva De Zerbi -. Noi una squadra più piccola che sta provando a farsi spazio tra le big. Non è che le gerarchie si sono capovolte, sappiamo che l'Inter è fortissima e che sarà difficile, ma noi ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto, con coraggio. Proveremo a passare una giornata da grande squadra».

