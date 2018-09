ZAYTSEV: ASSURDO GIOCARE COSÌ TANTO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYTORINO «È l'Italia che va, con le sue macchinine brum brum». Viene in mente Sergio Caputo, a girare per la città della Mole, dove la nazionale è all'Nh hotel Lingotto assieme alle altre sei. Da stasera si battaglia per le finali. Alle 21 (diretta su Rai2) c'è Italia-Serbia. «È assurdo giocare tanto - racconta Ivan Zaytsev -, due settimane di Mondiale e giocarsi tutto ora, sino a domenica sera. Il calendario andrebbe rivisto: meno partite, formula meno farraginosa e soprattutto un giorno in campo e l'altro si riposa. Per offrire...