ZANIOLO E DEMIRAL KO MALEDIZIONE CROCIATI

L'INFORTUNIO

ROMA (u.t.) «Intervento riuscito... Nicolò sta bene. Pronto per ricominciare, grazie a tutti». Prima delle 18, da Villa Stuart, batte sulla tastiera del telefonino il cuore di mamma. Francesca Costa, madre di Zaniolo, tranquillizza via social i tifosi: il figlio, entrato in sala operatoria subito dopo le 15,30 per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, è già tornato in camera. Sul cuscino la sciarpa della Roma. È la signora a comunicare con l'esterno per informare gli amici e i tifosi. Così come è stata lei ad accompagnare il centrocampista della Roma e della Nazionale, di prima mattina, nella clinica che si affaccia proprio sull'Olimpico dove, domenica sera, si è momentaneamente interrotto l'exploit del ventenne. Ed è stata sempre lei a scagionare Rabiot e de Ligt: «Nicolò ha sentito crack durante la corsa, facendosi male nel cambio di direzione. Lo scontro, insomma, non ha influito. Si è subito reso conto della gravità dell'infortunio. Ha pianto a lungo, all'inizio non mi ha nemmeno parlato. Poi si è tranquillizzato, ha detto che sono i rischi a cui va incontro chi fa il suo mestiere». La stagione in giallorosso è finita, la speranza invece si colora d'azzurro. «Vuole a tutti costi andare all'Europeo, ma sa bene che il recupero sarà lungo».

Anche Nicolò, un'ora dopo la mamma, fa sapere come è andata. Prime parole sull'account Twitter della Roma: «Grazie a tutti per l'affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l'ora di tornare. Forza Roma». Il club di Pallotta ha confermato quanto annunciato dalla madre del giocatore: «L'intervento chirurgico è tecnicamente riuscito». Ci ha pensato il professor Mariani. Confermata, intanto, la diagnosi di domenica sera: «Zaniolo è stato sottoposto alla ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno». Oggi comincerà la rieducazione e domani lascerà la clinica. I tempi di recupero oscillano tra i 4 e i 5 mesi. Abile, dunque, a fine maggio, non prima. Ecco perché il giocatore non vuole abbandonare l'idea di rinunciare a priori all'avventura con la Nazionale ad Euro 2020. Nicolò, però, non vuole diventi un'ossessione. «Lui ci tiene. Se i tempi lo consentiranno bene, altrimenti se ne farà una ragione, chiarisce papà Igor. Chi lo seguirà, lavorerà sulla muscolatura. La sua è importante e di conseguenza ingombrante. Va tenuta attiva, aspettando di rimettere piede in campo.

ABBRACCIO

Cambio di scena ma situazione analoga a Torino. Anche Merih Demiral dovrà operarsi al ginocchio sinistro. Il difensore della Juventus, infortunatosi come Zaniolo domenica sera all'Olimpico nel corso di Roma-Juve, ha riportato una distorsione con lesione del legamento crociato anteriore e lesione meniscale. Ieri mattina Demiral è stato sottoposto al JMedical agli accertamenti che hanno evidenziato la lesione del crociato. Per il difensore, in gol prima dell'infortunio, la stagione può considerarsi conclusa. «Vorrei ringraziare il club, i colleghi e tutti gli appassionati di calcio che mi sono stati vicini dopo il mio infortunio, potete stare certi che tornerò più forte di prima», ha scritto sul profilo Instagram il difensore, al quale anche la Juventus ha voluto inviare parole di sostegno. «Torna più forte, Ironman! Ti aspettiamo». «Tanto dispiacere per gli infortuni di Demiral e di Zaniolo». Anche Paulo Dybala si unisce all'abbraccio ai due calciatori infortunatisi durante Roma-Juventus: «Amico mio Demiral - prosegue la Joya su Instagram - ti aspetto presto e più forte. E in bocca al lupo Nicolò Zaniolo, tornerai da campione!».

