L'OPERAZIONE

ROMA Alla fine Nicolò Zaniolo ha scelto la clinica del professor Christian Flick, il luminare ortopedico che ha già rimesso in piedi Chiellini e Demiral. Per ricostruire il legamento crociato del ginocchio sinistro lesionato durante Olanda-Italia, il romanista si era preso del tempo, con la famiglia e con la Roma, preferendo andare a Innsbruck, in Austria, piuttosto che passare le stesse ore, gli stessi momenti vissuti solo nove mesi fa a Villa Stuart per l'altro ginocchio.

CONTO ALLA ROVESCIA

Ieri mattina presso la clinica Hochrum è stato eseguito «con successo» l'intervento, con la Roma (presente anche il medico dei giallorossi Massimo Manara) che ha comunicato che «il calciatore resterà nella clinica austriaca per i prossimi tre/quattro giorni». Poi inizierà il protocollo riabilitativo che dovrebbe riportare in campo Zaniolo attorno a marzo. Subito dopo l'intervento, lo stesso centrocampista giallorosso e azzurro ha tenuto a tranquillizzare i suoi sostenitor su Instagram: «Inizia il conto alla rovescia!», ha esordito Zaniolo, postando una foto dal letto della clinica di Innsbruck appena uscito dalla sala operatoria. «Intervento perfettamente riuscito», scrive il centrocampista della Roma, a lato della sua immagine col pollice alzato dal letto di ospedale. «Un grosso abbraccio a tutti quelli che anche con un piccolo messaggio mi hanno scritto come stavo, sono stati giorni difficili ma anche grazie a voi, alla fine, nemmeno più di tanto. Da ora conto alla rovescia per tornare a fare ciò che amo cioè giocare con la maglia della Roma ed esultare insieme a voi. Sempre forza Roma, innamorato follemente di questa maglia!!». Già, il conto alla rovescia, lo stesso che ha iniziato anche il tecnico giallorosso Paulo Fonseca, da lunedì scorso privato del suo miglior talento: «Arriveranno giocatori, siamo al lavoro per migliorare la Roma», aveva detto il portoghese ieri dopo Cagliari-Roma. Intanto, con i Friedkin ancora nella Capitale, per quanto riguarda le strategie societarie tiene banco la querelle relativa a Dzeko e Milik. Per il momento, il polacco sembra avvicinarsi ai giallorossi, mentre il capitano bosniaco, da poco papà per la terza volta, aspetta di capire il suo destino, se ancora con la Roma o alla Juve. Un balletto di mercato che rischia di diventare un tormentone con il passare dei giorni.

