(p.sp.) Terza vittoria nelle ultime quattro gare per la Luparense che regola di misura il Cartigliano. Dieci punti su dodici nel girone di ritorno testimoniano il cambio di marcia dei rossoblù, ora quinti in classifica a una lunghezza dal Belluno che è quarto. Decide nella ripresa il sigillo di Zanella, abile a risolvere una mischia sotto porta scaturita sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti sinistra di Venitucci.

PRESSIONE COSTANTE

In avvio Bacchin, Andrea Munaretto, Chajari, Fracaro e Florian sono le conferme rispetto ad Adria, per il resto Zanini mette mano alle rotazioni. Obbligate nel caso degli squalificati Alessandro Munaretto e capitan Rubbo rimpiazzati da Meneghini e Finocchio, scelte tecniche invece gli inserimenti di Beccaro, Zanella, Leite Borges e Menato. Sono i Lupi a fare la gara e nonostante una pressione costante, il ritmo non decolla. Anche se gli spunti migliori sono proprio di marca padovana. Leite Borges ci prova subito con il mancino neutralizzato in due tempi da Pellanda e una decina di minuti più tardi costringe ancora alla respinta il portiere calciando di prima intenzione la corta respinta di un difensore. Poi è il turno di Florian a provarci con palla fuori di poco sul primo palo, mentre sugli sviluppi del primo angolo è di nuovo Leite Borges a non trovare la porta di testa.

Mai pericoloso invece il Cartigliano, per Bacchin c'è lavoro solo poco dopo la mezz'ora sul mancino di Romagna peraltro non irresistibile. Ultima fiammata di casa prima dell'intervallo con la combinazione tra Florian e Fracaro e la conclusione centrale di Menato.

SFORZI PREMIATI

Nella ripresa subito minaccioso Menato, s'immola provvidenzialmente un avversario. Poi Florian alza di testa l'invito di Fracaro, autore di uno spunto sulla mancina. A questo punto Zanini inserisce Venitucci e Santi (fuori Leite Borges e Menato). La squadra cerca con convinzione il sorpasso e il destro di prima di Chajari è respinto da Pellanda. Entra anche Cenetti (Finocchio) che si piazza in cabina di regia, con Chajari spostato sul centro destra. Gli sforzi sono premiati poco più tardi. Punizione dalla trequarti sinistra di Venitucci a pescare sul palo più lontano Beccaro che tocca verso l'area piccola, il tentativo ravvicinato di Munaretto è sventato con un riflesso dal portiere e Zanella è il più lesto a ribadire in rete.

Adesso cambia l'inerzia perché è il Cartigliano a spingere, mentre i Lupi agiscono di rimessa. Poco dopo la mezz'ora con l'ingresso di Forte (Florian) la squadra si mette con il 4-4-2: Fracaro a destra e Forte a sinistra esterni di centrocampo, in mezzo Cenetti e Chajari, davanti Venitucci e Santi. Con l'ultimo cambio di Severgnini (Fracaro) è chiaro ormai che Zanini punta a non correre pericoli nel finale. I rossoblù tengono bene, anche se non ripartono con efficacia. Il Cartigliano ha campo, ma negli ultimi venti metri non è preciso e lucido, per cui Bacchin sbroglia solo lavoro ordinario.

Domenica si chiude il trittico in sette giorni con la trasferta a Chions che nonostante l'ultimo posto ha espugnato ieri il campo del Mestre.

