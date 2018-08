Zanardi, sfida vinta: «Fiducia ripagata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BOLOGNA Ha partecipato da guest star o matricola, come si è definito. Ma alla fine del week-end del Dtm a Misano Adriatico Alex Zanardi ha scoperto di poter ancora dire la sua da protagonista. Ci ha messo una gara per prendere le misure, poi ha concluso con un quinto posto nella seconda prova in notturna, un risultato sorprendente per un esordiente come lui, anche per gli addetti ai lavori.Alla guida della Bmw M4 condotta senza protesi e modificata per consentire la massima sicurezza, Zanardi ha completato la sua ennesima rinascita, dopo i...