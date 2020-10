CICLISMO

Per un ragazzo di 21 anni, alla stagione d'esordio tra i professionisti, il Giro d'Italia è semplicemente il massimo. Ci sono momenti, però, nei quali anche il sogno di una vita passa in secondo piano, come accaduto a Filippo Zana, che mercoledì ha saputo della scomparsa del nonno, al quale era molto legato. Non potendo partecipare ai funerali, il vicentino di Piovene ha voluto rendergli omaggio nel migliore dei modi, ovvero disputando una tappa da protagonista. Così il talento cresciuto nella Trevigiani ha centrato la fuga di giornata nella Castrovillari-Matera di 188 km, guadagnando quasi 10' sul gruppo assieme ai compagni di avventura Mattia Bais (il trentino formatosi nel Cycling Team Friuli), Marco Frapporti e James Whelan. La sortita è durata fino a poco meno di 30 km dal traguardo, ma lassù qualcuno avrà sicuramente apprezzato. «Ci tenevo ad andare in fuga, volevo ricordare mio nonno come meritava e dare un po' di conforto alla mia famiglia - dice Zana cercando a fatica di trattenere la commozione -. Non potrò dargli l'ultimo saluto, lo farò appena concluso il Giro». Per una squadra ProTeam (il secondo livello del ciclismo) come la Bardian Csf Faizanè, obbligata a puntare tutto sul Giro per sopravvivere, le ore di visibilità televisiva di un suo corridore sono fondamentali; ecco perché la prova di Zana è stata così importante.

Intanto Arnaud Demare si conferma il miglior velocista del 2020 conquistando la decima vittoria, seconda in questo Giro. Semplicemente regale il suo sprint.

Oltre a Zana, ieri si sono messi in evidenza altri ciclisti del Nordest, a partire da Matteo Fabbro, che nello strappo finale si è portato in testa al gruppo per aprire la strada alla volata del capitano Peter Sagan, il quale però si è fatto sorprendere chiudendo mestamente ottavo. Il friulano di Codroipo è uno dei tanti giovani che si stanno mettendo in evidenza in questa particolare stagione e non è da escludere che da qui a Milano la Bora-Hansgrohe possa concedergli la chance di cercare il primo successo da professionista. Il corregionale Davide Cimolai si è buttato nello sprint chiudendo quinto, due posizioni meglio rispetto a Villafranca Tirrena. Anche Andrea Vendrame ci ha provato e dopo il quarto posto ottenuto tre giorni fa, ieri si è piazzato sesto, mentre Enrico Battaglin ottiene la nona posizione. Invariata la classifica generale, con il lusitano Joao Almeida sempre in maglia rosa, ma ieri ha tremato ai -37 km, quando è stato tamponato dall'americano McNulty finendo a terra, fortunatamente senza conseguenze. Oggi la Matera-Brindisi di 143 km, tappa ideale per i velocisti, ma bisognerà fare attenzione al vento, che potrebbe diventare un fattore.

ORDINE D'ARRIVO: 1. Demare 4h54'38, 2. Matthews st, 3. Felline st, 4. Molano st, 5. Cimolai st, 6. Vendrame st, 7. Honoré st, 8. Sagan st, 9. Battaglin st, 12. Brambilla st.

CLASSIFICA: 1. Almeida 22h01'01, 2. Bilbao a 43, 3. Kelderman a 48, 4. Vanhoucke a 59, 5. Nibali a 1'01, 6. Pozzovivo a 1'05, 7. Fuglsang a 1'19, 8. Kruijswijk a 1'21, 9. Konrad a 1'26, 10. Majka a 1'32.

Bruno Tavosanis

