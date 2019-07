Yusra, la farfalla che salvò un gommone di migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAGWANGJU Yusra Mardini è arrivata 47ª, cioè ultima, nei 100 farfalla donne. Il suo crono, 1.08.79, è di oltre dieci secondi superiore al più veloce di tutti, il 58.45 di Sarah Sjostroem. Ma non importa: l'importante è che Yusra sia arrivata. Quanto meno ai blocchi di partenza. Yusra rappresenta per la prima volta ai mondiali di nuoto un popolo di 70 milioni di persone, numero destinato ad aumentare esponenzialmente se chi può non fa qualcosa. È il popolo dei migranti. Yusra Mardini è uno dei due rappresentanti della squadra...