YOUNG ALL'INTER UN ESTERNO DOC

L'Inter vuole contendere lo scudetto alla Juve fino alla fine del campionato, non è un mistero a 90' dal giro di boa: si gioca fra sabato e domenica l'ultimo turno di andata peraltro con due super sfide come Inter-Atalanta (sabato alle 20.45) e Roma-Juve (24 ore dopo). Per farlo Antonio Conte punta a rinforzare soprattutto il centrocampo.

Il primo nome della sua lista resta quello di Arturo Vidal. Nonostante non sia nelle corde del tecnico del Barcellona, Valverde, il cileno è considerato un giocatore importante dai blaugrana, che per lasciarlo andare via chiedono 25 milioni di euro, almeno 10 in più di quanto lo valuta l'Inter.

Intanto i nerazzurri per rinforzarsi sulle fasce (Biraghi-Candreva sono i titolari con fugaci apparizioni di Lazaro e adattamenti di D'Ambrosio) stanno perfezionando l'acquisto di Ashley Young, 34 anni, capitano del Manchester United e nazionale inglese. C'è il sì del giocatore. Ora bisogna convincere il club inglese, poco propenso a perderlo. Peraltro Young è noto per essere stato compagno di scuola di Lewis Hamilton. Sempre in Premier l'ad Marotta sta intensificando i contatti anche col danese Christian Eriksen, che a giugno sarà svincolato dal Tottenham. Per l'attacco il nome ricorrente è sempre quello di Olivier Giroud, in scadenza tra sei mesi con il Chelsea.

Non si ferma intanto a Ibrahimovic il mercato del Milan che pensa alla difesa puntando sul centrale Jean-Clair Todibo, anche lui del Bara, ma c'è da battere la concorrenza dello Schalke04, già in contatto col procuratore dell'ex Tolosa. Dall'Inghilterra si parla di forti interessamenti del Tottenham per Suso e dell'Aston Villa per Piatek (pagato 40 milioni un anno fa dal Genoa, ma cedibile per 30).

Il Napoli lavora già sulla prossima stagione (Amrabat e Rrhamani a giugno), ma Gattuso si preoccupa dell'oggi ed ha chiesto rinforzi a centrocampo. Il primo acquisto è Diego Demme, classe 1991, dal 2014 in Bundesliga con il Lipsia. Il Napoli ha presentato un'offerta di 12 milioni più bonus. A Demme è stato proposto un contratto da 2 milioni più 500 mila euro di bonus a stagione. Su queste cifre le parti si sono incontrate. Ma il Napoli non si ferma qui. L'altro nome caldo' è quello di Stanislav Lobokta. Al Celta Vigo andrebbero 21 milioni di euro più bonus, a lui un contratto quinquennale da 1.8 milioni, proposta che anche in questo caso è stata accettata.

Secondo As' l'Atletico Madrid ha messo gli occhi sul bomber polacco Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco - che ha segnato anche lunedì l'unico gol della sfida persa 3-1 contro l'Inter - ha il contratto in scadenza nel 2021 ed il Napoli ha pronta la proposta di prolungamento, con un quinquennale.

La Juventus, intanto, non sta ferma e ha sottoposto alle visite mediche il francese Jean-Claude Ntenda, terzino esterno sinistro del Nantes. Un rinforzo per il futuro, visto che si tratta di un 17enne, classe 2002, messosi già in evidenza nelle nazionali giovanili. Una voce non confermata dal Brasile: secondo A Bola' l'Ajax avrebbe proposto ai bianconeri di riprendere, in prestito, Matthijs De Ligt, puntando sul fatto che ultimamente Sarri lo ha lasciato spesso in panchina.

Stasera scattano gli ottavi di Coppa Italia: Torino-Genoa (ore 21.15) apre il programma che proseguirà la prossima settimana. Mazzarri, dopo il colpo all'Olimpico, è a caccia di conferme e dei gol di Belotti per proseguire il cammino nella competizione che rappresenta un obiettivo importante della stagione, e una scorciatoia per centrare la qualificazione in Europa League.

