Yates signore della Vuelta Giro 2019: finale a Verona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMOSimon Yates e Enric Mas festeggiano sul Col de la Gallina. Il leader della Mitchelton-Scott salirà oggi per la prima volta sul gradino più alto del podio di un grande giro, mentre il giovane spagnolo conquista una delle tappe simbolo della Vuelta 2018 e si piazza secondo nella generale. Mas ha preceduto in uno sprint a due Lopez, che si consola conquistando la terza posizione finale (come al Giro d'Italia) grazie al crollo di Valverde, giunto a oltre 3'. Yates, che ha gestito le forze, si è piazzato terzo a 23. Salgono così a...