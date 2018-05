YATES, SCOSSA SULL'ETNA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOIl primo arrivo in salita del Giro d'Italia si trasforma in una festa per la Mitchelton-Scott, che sull'Etna piazza una doppietta e conquista la maglia rosa. La vittoria della sesta tappa è andata a Esteban Chaves, che precede il compagno di squadra Simon Yates, nuovo leader della corsa. Un'azione perfetta quella della squadra australiana, che ora pone una seria candidatura per il podio finale di Roma con due uomini. Ieri è stato soprattutto Yates ad impressionare: il venticinquenne britannico avrebbe vinto se davanti non ci fosse...