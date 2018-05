YATES, IPOTECA SUL GIRO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOLe mani di Simon Yates sul Giro d'Italia. Perché è vero che il vantaggio di 2'11 su Tom Dumoulin potrebbe anche essere annullato nella crono di domani a Trento, ma poi sulla strada verso Roma ci saranno ancora tante salite e la supremazia della maglia rosa appare troppo evidente per immaginare che non possa riguadagnare terreno sull'olandese. Logica vuole, infatti, che sia proprio Dumoulin l'unico vero avversario per Yates, visto che Chris Froome ha nuovamente palesato le difficoltà delle giornate precedenti l'impresa di sabato...