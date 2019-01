World Tour, firma di Viviani sulla prima gara dell'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMO(bt) Prima gara dell'anno ed è subito vittoria per Elia Viviani. Il velocista veronese si è imposta nella tappa inaugurale del Tour Down Under, la corsa australiana che apre il World Tour, il massimo circuito del ciclismo. Forte dei 18 successi ottenuti nel 2018 (nessuno come lui), Viviani era il logico favorito, ma non mancava qualche timore dopo la caduta verificatasi domenica nel criterium che tradizionalmente precede il Tour, con conseguente taglio ad un piede. «Sapevamo che ci sarebbe stato vento contrario e questo ha portato...