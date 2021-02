WOLOSZ 7

Non è la solita Asia, e non solo per demeriti suoi. In una squadra che per larghi tratti della partita sembra lontana parente di se stessa (10 muri subiti a fronte dell'unico di quattro giorni prima contro Novara) anche la regista ha qualche responsabilità, che però riesce a cancellare con due tocchi di bacchetta magica nel quinto set: la veronica da fuoriclasse descritta in cronaca e l'ace che chiude la contesa.

EGONU 8

La ringrazia per i suoi 38 punti tutto il popolo gialloblù e in particolare il grafico che aveva preparato l'immagine celebrativa delle 50 vittorie di fila apparsa sui social del club in serata. Senza Paola, sostengono sottovoce alcuni, è probabile che il lavoro sarebbe stato inutile. Sfizio ulteriore: fa più muri di tutte le giocatrici scese in campo ieri dimostrando di essere sempre più completa.

BUTIGAN 5

Distinta contro Novara, insufficiente di fronte a Scandicci. Troppo timida e forse ancora acerba per un match dalla posta in palio così alta, Santarelli le preferisce dopo nemmeno un'ora di gioco una De Kruijf non al 100%.

FOLIE 7

Tra le più costanti nelle quasi due ore e mezza di battaglia sportiva sia in difesa (6 muri) sia in attacco dove non sempre le combinazioni con Wolosz funzionano. Preziosissima quando annulla il secondo matchball avversario.

HILL 6,5

Fa un po' di tutto, nel bene e nel male. Qualche sbavatura ma anche ricezioni che danno vita a punti decisivi e attacchi azzeccati. Super impegnata dal servizio di casa.

SYLLA 6,5

La sua staffetta con Adams è una delle chiavi della partita: parte dalla panchina nel quarto set ma il finale è tutto suo con quei due punti d'autrice che orientano il match verso Conegliano.

DE GENNARO 6,5

Fa venire in mente il ritornello di Ligabue Lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì. Non si risparmia mai in difesa e le piace servire Egonu, che quasi sempre ringrazia e trasforma in punto.

DE KRUIJF 6,5

Con il senno di poi, benedetto il riposo che ha potuto osservare sabato. Rileva una Butigan impalpabile e fornisce alla squadra punti e carattere.

ADAMS 5,5

Più ombre che luci nella sua partita. Tiene in ricezione ma in attacco non punge.

CARAVELLO 6

Regolare al servizio, qualche brivido in difesa.

GENNARI 6

Sbaglia una delle sue quattro battute.

GICQUEL SV

Giro veloce nel primo set. (la)

