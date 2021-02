WINTER TRIATHLON

Maglia tricolore sulle nevi dell'altopiano di Asiago per la squadra padovana della multidisciplina Thermae Sport PdnTri. Grazie a Franco Pesavento, atleta classe 1997 all'esordio nella categoria elite, è arrivato infatti il titolo assoluto di winter triathlon conquistato sul percorso di Campolongo in occasione del Winter Triathlon Festival.

Pesavento, che aveva aperto il fine settimana di gare con il terzo posto in World Cup dietro al fuoriclasse russo Andreev e al tedesco Neef, si è imposto sul percorso di cinque chilometri di corsa, nove di mountain bike e sette di sci di fondo a tecnica libera conducendo la gara dall'inizio alla fine. «Sono partito forte e ho accumulato un bel distacco nella frazione di corsa - racconta il neo campione italiano, che aveva vinto il titolo anche l'anno scorso tra gli under 23 - In mountain bike ho tenuto bene, malgrado la neve fosse davvero insidiosa, mentre sugli sci ho sentito tutta la fatica accumulata nella gara di Coppa del Mondo, ma ho tenuto duro ed è andata bene. Sono davvero felice di aver conquistato il mio primo titolo di campione italiano assoluto proprio qui a Campolongo, a pochi chilometri da casa».

Per la Thermae Sport arriva una medaglia anche tra gli age group ad Asiago grazie a Maria Beatrice Bonetto che chiude al terzo posto di categoria S2 al suo esordio in una gara di winter. Altri piazzamenti arrivano da Pierpaolo Zorzato e Davide Bresquar, rispettivamente al 67. e 82. posto assoluto su 250 partenti, e da Marianna Campello, ventisettesima nella prova di winter duathlon.

