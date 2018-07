Wimbledon, mamma Serena non fa sconti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISSerena Williams si porta ad un match dal ventiquattresimo successo in uno Slam, risultato che le consentirebbe di eguagliare il record di Margaret Court. La neomamma approda alla finale di Wimbledon dimostrando una netta superiorità nei confronti di Julia Goerges, che mai ha dato la sensazione di potercela fare, come del resto dimostrano i soli 70' di gioco ed il punteggio finale di 6-2, 6-4. «Non mi aspettavo di fare così bene già nel mio quarto torneo dopo lo stop per maternità - afferma la campionessa americana -. Non sento la...