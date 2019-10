Wiesberger: l'Open vale doppio, bene Laporta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GOLFROMA È stato bello vedere Bernd Wiesberger sollevare il trofeo del 76° Open d'Italia di golf. Il ragazzone austriaco che l'8 ottobre ha compiuto 34 anni, non è certo uno capitato qui per caso: 7 vittorie in carriera, tre in questa stagione, di cui due nelle Rolex Series (7 milioni di dollari di montepremi, 1.166.000 euro di prima moneta) e ora anche il vertice della Race To Dubai, avendo scavalcato lo spagnolo Jon Rahm, che qui era assente, e l'irlandese Shane Lowry, uscito al taglio. La vittoria è arrivata grazie a un perfetto -6 nel...