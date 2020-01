Wierer quarta, la Vittozzi è un rebus

BIATHLON

Esattamente un anno fa Lisa Vittozzi conquistava nella 7.5 km sprint di Oberhof, in Germania, il suo primo successo nella Coppa del Mondo di biathlon, bissato due giorno dopo nell'inseguimento. Quel week-end lanciò la 24enne carabiniera, che lottò fino all'ultima gara con Dorothea Wierer per la conquista del trofeo di cristallo, ottenuto poi dalla più esperta altoatesina. Un secondo posto che bruciò assai alla Vittozzi, tanto da indurre molti addetti ai lavori ad ipotizzare un'immediata rivincita; non a caso i pronostici la vedevano come principale favorita per il successo finale nella Cdm 2019-2020. Le cose però stanno andando molto diversamente: nelle otto gare finora disputate, la sappadina è entrata una sola volta nelle prime dieci (nona nella 15 km di Oestersund), poi i piazzamenti sono andati dal quindicesimo al venticinquesimo.

MAI COSÌ IN BASSO

La sensazione è che stia pagando il disastroso settantesimo posto nella prima gara stagionale; in carriera mai era scesa così in basso in classifica e quella prestazione potrebbe averle tolto alcune certezze. Si spiegano così i tanti alti e bassi: in alcune gare bene al poligono e male sugli sci, in altre occasioni fallosa al tiro e veloce nel fondo. Ieri, comunque, ci sono stati segnali di risveglio: prima dell'ingresso del secondo poligono aveva il quinto tempo ed era in piena lotta per il podio grazie alla precisione da terra e alla settima prestazione sugli. Poi però in piedi sono arrivati due errori e nell'ultimo tratto ha perso molto terreno, chiudendo ventesima a poco più di 2' dalla vincitrice, la norvegese Roeiseland, con la Wierer quarta a 1'01 e sempre leader della classifica generale, dove invece la Vittozzi è sedicesima. È evidente che ormai la coppa è andata, ora l'obiettivo della sappadina è di ritrovare la forma migliore il prossimo mese in occasione dei Mondiali di Anterselva. Legittimo chiedersi se in poche settimane ci possa essere una svolta, di certo la storia ha insegnato che in questa disciplina ci voglia veramente poco per cambiare il corso degli eventi.

Bruno Tavosanis

