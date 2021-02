LA PORTABANDIERA

CORTINA «È stata una grande emozione, ma soprattutto un piacere, portare la bandiera italiana, sia come ex atleta della nazionale azzurra, sia per il mio attuale ruolo professionale, nella Polizia di stato». Wendy Siorpaes è stata una sciatrice della nazionale italiana, nelle specialità della velocità, discesa e supergigante, con esperienze in Coppa del mondo e Olimpiadi. Ora è assistente capo della polizia, lavora al commissariato di Cortina d'Ampezzo, retto dal vicequestore Luigi Petrillo, si occupa del servizio di sicurezza e controllo delle piste di sci. Ieri sera è stata la portabandiera dell'Italia, nella cerimonia di apertura dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. «Mi è dispiaciuto molto non vedere le squadre, in questa cerimonia commenta Siorpaes perché dovrebbero essere gli atleti i veri protagonisti di un evento così importante, che tutti loro aspettano per anni. A causa della pandemia Covid-19 la cerimonia è stata ripensata e si è giustamente deciso di non far partecipare gli sciatori, i ragazzi e le ragazze hanno preferito non esporsi. Così le bandiere sono state portate da giovani sciatori degli sci club, da maestri di sci e da volontari della Fondazione Cortina 2021. Mi ha fatto molto piacere che abbiano pensato a me, per rappresentare la nostra nazione».

EX DISCESISTA

Sul palco è entrata per ultima, con il tricolore in mano, dopo tutti gli altri, per dovere di ospitalità. Ha sorriso dietro la mascherina, visibilmente emozionata, composta nella divisa. Wendy Siorpaes ha gareggiato a lungo, prima nello sci club di casa, poi nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro, sino ad arrivare alla nazionale maggiore. Specialista della discesa libera, ha gareggiato in Coppa del mondo, anche sulla pista Olympia delle Tofane, che l'ha vista sfrecciare sin da bambina e che ospita da oggi le gare femminili dei Mondiali. Fu olimpionica a Torino 2006. Smessa la tuta da gara, è rimasta sugli sci, con la divisa della polizia, per anni componente delle pattuglie che controllano le piste del comprensorio di Socrepes e Tofana e prestano soccorso in caso di emergenza. Sposata con Luca Zandonella, ex giocatore di hockey del Cortina, ha tre figli. È maestra di sci e ha la qualifica di allenatore. «Oggi in in commissariato mi occupo degli eventi sugli sci, della comunicazione, sempre nell'ambito della sicurezza in pista, con una attenzione particolare per i bambini, per insegnare loro come ci si comporta, cosa si deve fare, ma soprattutto cosa non fare, per divertirsi serenamente».

