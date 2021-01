BASKET

Venezia chiude il girone d'andata con uno show offensivo, per la vittoria più larga in campionato, con il 95-75 su Reggio Emilia, e il quinto posto nel tabellone delle Final Eight di Coppa Italia di Milano. Una posizione particolare, visto che l'Umana Reyer vivrà il quarto di finale di prestigio contro la Virtus Bologna di Marco Belinelli e Milos Teodosic, rivincita della scorsa edizione quando Venezia vinse il trofeo. E proprio come l'anno passato, la qualificata troverà con ogni probabilità Milano in semifinale. Promossa alle Final Eight già da sabato, grazie al successo proprio della Virtus a Trento, Venezia approccia benissimo la sfida contro una Reggio Emilia in difficoltà al quarto ko di fila e con un organico accorciato dall'infortunio di Justin Johnson, in attesa degli innesti dell'ex Trento Dominique Sutton e dell'ex Virtus e Barcellona Petteri Koponen. L'attacco di De Raffaele viaggia che è uno spettacolo, e l'ottima circolazione del pallone crea buone conclusioni dalla distanza: nasce da qui il 10-16 da tre del primo tempo, quando Venezia va alla pausa sul +15 e con 54 punti a segno, con Tonut (14 alla fine), Watt (22) e De Nicolao (12) già in doppia cifra. Reggio Emilia prova a resistere con Taylor e Baldi Rossi (17 a testa), che dal 21-8 riportano in quota gli ospiti (28-25), ma l'attacco di Venezia è incontenibile, alternando le conclusioni da fuori e il gioco interno con il punto di riferimento Watt. E nella ripresa, con Daye (18), l'Umana Reyer sale anche a +25. Domenica senza gare per le prime due della classifica.

A causa delle neve, infatti, Milano è rimasta bloccata in Spagna dove venerdì ha compiuto l'impresa in Eurolega a Madrid contro il Real e dopo il trasferimento in treno a Valencia, oggi fa ritorno in Italia. In questo modo, il match a Cremona previsto per ieri è stato rimandato. Brindisi ha invece posticipato la trasferta a Varese a causa dei numerosi casi di positività al Covid-19 tra i lombardi. Sassari supera Cantù e mette al sicuro il terzo posto nel tabellone della Coppa Italia: i sardi sfiorano quota 100 grazie ai lunghi, con il solito Bilan che domina in area (27 e 12 rimbalzi) e Bendzius che colpisce dalla distanza (26 con 7-9 da tre). Ai brianzoli non bastano i 23 con 7 assist di Gaines, al debutto nella seconda esperienza a Cantù, e i 14 - compresa una schiacciata da Nba - del 18enne Gabriele Procida. Per le Final Eight, sono sette le squadre qualificate. La sesta è Pesaro, che sconfigge Brescia con 24 di Filipovity e torna a disputare la Coppa Italia dopo nove anni. Tra gli ospiti, viene espulso coach Buscaglia per proteste. Trieste invece ringrazia la vittoria di Venezia su Reggio Emilia: i giuliani sono qualificati senza dover attendere il recupero contro Varese. Merito del successo contro la Fortitudo a Bologna: nella sfida tra le due realtà italiane dell'indimenticato Conrad McRae, uno dei giocatori più spettacolari nella storia del nostro campionato e che oggi avrebbe compiuto 50 anni, la Effe senza Aradori, Happ e Mancinelli vola subito sul +14 (20-6) con Banks (17), ma poi si blocca e subisce la rimonta di Trieste. Senza Fernandez, è Graziulis (20) a guidare la squadra di Dalmasson, e per la città giuliana è il ritorno alle Final Eight che mancavano dal 2002. Per l'ottavo e ultimo pass per la Coppa Italia serve attendere i recuperi: se Cremona batte Milano, è l'ultima qualificata, in caso contrario il posto sarà di Reggio Emilia.

