Wanda fa infuriare l'Inter: «Voleva dare Icardi alla Juve»

IL CASOMILANO Wanda-Inter, un amore mai nato. Ancora una puntata della telenovela del rinnovo contrattuale di Mauro Icardi condotta da Wanda in uno stile che il club non gradisce. La moglie e manager del capitano sceglie la trasmissione tv Tiki Taka su Italia 1 per dire la sua verità: il rinnovo è lontanissimo e addirittura il club voleva cedere il campione alla Juve. Piero Ausilio smentisce e rilancia: «Il cinepanettone non ci interessa», E definisce folcloristiche le affermazioni in merito a un passaggio di Icardi in bianconero. Anche...