Vuelta De Marchi ci prova, ma vince Clarke

CICLISMOCambia padrone la maglia rossa della Vuelta di Spagna, ora DEL 28enne francese Rudy Molard, bravo a sfruttare l'occasione entrando nella fuga di giornata e approfittando della scelta del Team Sky di non sprecare energie per difendere la leadership di Kwiatkowski. Media velocissima per la Granada-Roquetas de Mar di 188 km grazie ai numerosi tentativi di fuga: a 90 km dall'arrivo al comando ci sono 25 uomini, compreso un attivissimo Alessandro De Marchi, che prima allunga assieme al francese Rossetto, poi se ne va da solo....