Vuelta, colpo Valverde brucia Sagan in volata

CICLISMOL'Embatido colpisce ancora. Alejandro Valverde bissa il successo ottenuto nella prima tappa in linea della Vuelta di Spagna e, sfruttando la leggera ma costante salita che porta a Almadén, taglia per primo il traguardo precedendo allo sprint Peter Sagan, secondo anche venerdì. Un risultato che, grazie ai 10 di abbuono, permette al trentottenne fuoriclasse spagnolo di portarsi a 37 dal leader Molard per quella che è stata l'unica variazione di rilievo nella classifica generale. Vincenzo Nibali è giunto a 1'20, ma ha fatto il giro...