Vrsaljko carica i tifosi: «Inter pronta per lo scudetto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PRESENTAZIONEMILANO Il mercato trionfale ha rilanciato le speranze e l'entusiasmo in casa Inter. L'ambiente nerazzurro è carico anche tra i tifosi, tanto che ieri erano in oltre 100 ad aspettare i giocatori per foto e autografi fuori dai cancelli del centro sportivo di Appiano Gentile. I tifosi credono in questa Inter e non sono da meno gli stessi calciatori nerazzurri, a partire da Sime Vrsaljko.«Scudetto? Siamo pronti», ha dichiarato il 26enne croato presentandosi al Suning Training Centre. «Abbiamo una buona squadra, con giocatori di...