CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEYVILLORBA Prima la paura, poi la gioia: l'Imoco Conegliano è per la quarta volta in finale scudetto di volley femminile. Senza dimenticare che il 18 maggio giocherà la finale di Champions a Berlino. Dopo due netti 3-0, prima a Monza e poi a Conegliano, la terza partita era cominciata male, con la Saugella che si è portata a casa il primo set. Poi, però, le ragazze di Santarelli non hanno lasciato scampo alle avversarie.GRANDE PUBBLICONonostante la giornata lavorativa e piovosa, il pubblico (4.131 i presenti al Palaverde) risponde bene...