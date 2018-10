CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEYVELASCO A MODENA«MI SENTO A CASA»(v.zag.) «Modena è il posto giusto per Zaytsev, la gente è innamorata di lui». Non ha dubbi Julio Velasco, presentato ieri, nella la sua terza avventura in gialloblù. «La prima volta, 30 anni fa - ricorda - lasciai da re, per creare la generazione dei fenomeni, in nazionale. Il ct uscente Silvano Prandi preferì tornare a un club, non c'erano certezze di vincere». Come vice, l'argentino ha Luca Cantagalli, uno dei miti di quella Panini. Sabato il debutto in supercoppa, a Perugia: alle 17 gli...