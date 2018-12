CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEY, SERIE C E DPORDENONE Partite difficili per Insieme, Domovip, Astra e Horizon in C rosa. Tra i maschi la Martellozzo a Trieste per ribadire la seconda piazza. Libertas a Fiume Veneto con il Villa Vicentina. In D i ragazzi del Prata ospitano l'Artegna, derby a Cordenons tra Calor Domus e Pordenone. In ambito femminile il Clima Ambiente a Fiumicello, la Libertas Cama ospita il Mossa.SERIE CPordenone subito chiamato ad un test impegnativo. Dopo il successo ottenuto a San Giorgio di Nogaro, Insieme affronterà (PalaGallini alle 20) lo Sloga...