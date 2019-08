CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYPER L'ITALIAESAME UCRAINAAll'Europeo femminile l'Italia torna in campo oggi all'Atlas Arena di Lodz (Polonia) per affrontare l'Ucraina (ore 21 diretta RaiDue e Dazn). Nella gara d'esordio le ragazze di Davide Mazzanti non hanno avuto problemi a rifilare un secco 3-0 al Portogallo, nettamente inferiore alle azzurre. Diversa si preannuncia la sfida con l'Ucraina, formazione che ha più esperienza e che non va sottovalutata, anche se reduce da un esordio negativo: sconfitta 3-0 contro il Belgio. Dopo la prima giornata nella Pool B Italia,...