VOLLEY

Non conosce soste la cavalcata dell'Imoco Conegliano in testa al massimo campionato di pallavolo femminile, anche se Busto Arsizio non molla e si conferma la prima inseguitrice delle campionesse del mondo in attesa di capire se le indiscrezioni sull'arrivo dell'eterna Francesca Piccinini in maglia bustocca diventeranno realtà.

La serie A1 è ritornata ieri sera con la prima giornata di ritorno che ha visto scendere in campo tutte e 14 le squadre dopo la lunga pausa dovuta ai tornei continentali di qualificazione olimpica. Sia Conegliano sia Monza, che ieri la ospitava, hanno in rosa giocatrici che erano state impegnate nel torneo europeo di Apeldoorn che ha mandato ai Giochi di Tokyo la Turchia. Il nuovo coach brianzolo Carlo Parisi ha deciso di impiegare Orthmann e Meijners, reduci dal torneo, mentre quello trevigiano Daniele Santarelli ha lasciato a riposo sia Wolosz sia De Kruijf sia Geerties. Le sostitute, se così si possono definire Gennari e Ogbogu, non hanno fatto rimpiangere polacca e olandese e l'Imoco ha espugnato la Candy Arena soffrendo un po' solo all'inizio di primo e terzo set. Sono bastati pochi minuti alle iridate per ritrovare la quadra e dimostrare la loro superiorità soprattutto nei momenti decisivi.

La perentoria vittoria fuori casa di Conegliano (0-3) non ha impedito a Busto Arsizio di mantenere inalterate le distanze: sono sempre 6 i punti di ritardo dell'Unet E-Work, che a sua volta ieri sera ha battuto in tre set Firenze. Hanno dovuto sudare di più le immediate inseguitrici, Novara e Scandicci, che hanno avuto i loro grattacapi contro Cuneo e Casalmaggiore. C'era molta curiosità per la partita tra Caserta e Brescia dopo che cinque atlete della squadra campana e l'allenatore Giuseppe Cuccarini hanno preso altre strade dopo il turno di Santo Stefano. Con un roster integrato da tre giovani, Caserta è scesa in campo ma non ha potuto opporre grande resistenza a Brescia, corsara per 3-0 così come Bergamo sul campo di Filottrano, squadra attesa domenica al Palaverde, tana dell'Imoco.

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

