Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLLEY NAZIONALITREVISO Alle 7.30 del mattino non è certo semplice giocarsi una partita del dentro o fuori e l'Italia U19 con il nostro Mattia Boninfante, autore di 3 punti, ci ha lasciato le penne nella sfida dei quarti giocata e persa ieri mattina a Teheran contro la Bulgaria al tie-break. Top scorer del match Luca Porro, lanciato dal Volley Treviso autore di 33 punti, per la squadra bulgara sugli scudi Nikolov con 28 punti.Ma non è...