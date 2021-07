Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLLEY MASCHILEVarati i calendario di serie A2, il secondo campionato nazionale di pallavolo partirà domenica 10 ottobre e finirà la stagione regolare il 3 aprile 2022, poi play off e play out, date ancora da comunicare. Sono 13 le squadre iscritte, compresa la polesana Delta Volley Porto Viro, e l'altra veneta Hrk Motta di Livenza, perciò nelle 26 giornate di campionato, ogni domenica una squadra riposerà.Per il Delta Volley esordio in...