VOLLEYLE AZZURREVINCONO ANCORASeconda vittoria in Polonia dell'Italia femminile in Nations League. Dopo aver piegato le padrone di casa al tie break, ieri le azzurre hanno liquidato in 3 set la Thailandia (parziali 25-13, 25-17, 26-24). Il gioco è stato ancora una volta brillante nonostante le assenze delle tante big di Novara e Conegliano che sono state impegnate nella finale di Champions a Berlino. Accanto alle certezze Malinov e Bosetti, si sono messe in luce le giovani Pietrini (top scorer con 17 punti), Fahar e Sorokaite. Oggi terzo e...