La Lube Civitanova deve nuovamente ingrandire la sua bacheca: l'incetta di titoli si è ulteriormente allungata a Casalecchio di Reno (Bologna) dove davanti a 9mila spettatori i cucinieri si sono aggiudicati la loro sesta Del Monte Coppa Italia battendo in cinque tiratissimi set (21-25, 25-23, 25-23, 34-36, 15-10) e 170 minuti di gioco la Sir Safety Conad Perugia, che si era qualificata alla finale battendo Modena mentre i marchigiani hanno avuto la meglio in cinque set e in rimonta su Trento.

Le due finaliste si sono presentate in campo, dopo l'esecuzione dell'inno di Mameli, con i sestetti base e l'unica novità di Ricci al centro per Perugia. Da lì è iniziato un match tiratissimo che ha visto gli umbri passare in vantaggio grazie a un primo set determinato nel finale e poi dover rincorrere avendo perso due parziali molto tirati. Toni epici merita il quarto set, con la Lube ripetutamente a un passo dall'alzare il trofeo e la Sir che annullava matchball a ripetizione, trovando poi il guizzo finale sul 36-34. L'appuntamento con la vittoria, per Civitanova, è stato rimandato di pochi minuti perché il tie-break non ha avuto storia: i marchigiani hanno chiuso al secondo di cinque matchball con una diagonale di Leal. In campo femminile, nel weekend appena concluso il campionato di serie A1 si è giocato a macchia di leopardo, con quattro squadre in campo e dieci a riposo alla luce dei provvedimenti istituzionali per combattere il contagio da coronavirus.

In campo sono scese solo Monza e Casalmaggiore nell'anticipo del sabato sera, quando il decreto legge del governo sullo stop alle manifestazioni sportive in Lombardia non era ancora stato emesso (le brianzole si sono imposte al tie-break) mentre ieri si è disputato solo il derby gigliato tra Firenze e Scandicci, con la vittoria della Savino Del Bene per 3-1 al Mandela Forum. La Toscana non figurava infatti tra le regioni interessate da provvedimenti relativi al coronavirus, ma già dal turno infrasettimanale di dopodomani la sospensione delle gare dovrebbe essere totale. Questo almeno è l'orientamento emerso dal consiglio d'amministrazione della Lega femminile svolto ieri. Essendosi l'emergenza manifestata in un momento avanzato della stagione, è allo studio di Lega e Fipav anche una modifica della formula del campionato, con i playoff scudetto che rischiano di essere accorciati.

