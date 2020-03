A FEMMINILE

Caos nel mondo del volley femminile. Si dimette quasi tutto il cda della Lega, che poi riceve di nuovo la fiducia dai club dissidenti. Ma la situazione resta tesissima. La diaspora si è aperta su una domanda all'apparenza banale: aspettare la ripresa dei giochi o interrompere tutto e per quest'anno finirla qui? Una questione che riguarda tutti i club di pallavolo femminile di serie A1 e A2, un mondo nel quale il Nordest è bene rappresentato. Ieri ha prevalso la linea dell'aggiornamento al 3 aprile per capire il da farsi.

Le restrizioni imposte per evitare i contagi da coronavirus hanno toccato pesantemente anche lo sport: il campionato di volley femminile è fermo da due settimane esatte, da quando in un Palaverde a porte chiuse l'Imoco Conegliano batté la Banca Valsabbina Brescia per 3-0 nell'anticipo della giornata di campionato. Tutte le partite di domenica 8 marzo vennero rinviate nonostante le porte chiuse, alla luce del proliferare di contagi. In questo weekend si sarebbe dovuta giocare la penultima giornata di regular season, ad aprile si dovrebbero (dovevano?) disputare i playoff e il 9 maggio a Trieste è (era?) in programma la finale scudetto. Numerosi, nelle ultime due settimane, sono stati i faccia a faccia tra i vertici della pallavolo rosa italiana, sia all'interno del consiglio d'amministrazione sia nell'assemblea o nella consulta dei club. Lo scorso fine settimana le società di A1 e A2 si sono riunite esprimendo a grande maggioranza l'intenzione di provare a portare a termine la stagione, fermo restando che i campionati dovranno rimanere fermi almeno fino al 3 aprile. A conferma di questa volontà, nel weekend passato i club hanno convenuto che i tesserati devono restare a disposizione delle società pur nella legittima, autonoma decisione sui propri comportamenti e relative conseguenze. Un messaggio indiretto, ma neanche troppo, alle tante atlete straniere che sono già tornate in patria. Poi si sono riuniti i club di serie A1, e c'è stato un colpo di scena: la maggioranza delle società ha espresso la volontà di chiudere la stagione anche subito, senza assegnare lo scudetto e senza retrocedere alcun team. Un autentico ribaltone che ha portato la maggioranza del consiglio di amministrazione a far saltare il banco, rassegnando le dimissioni di tutti i componenti tranne il presidente di Casalmaggiore Massimo Boselli Botturi. Si sono detti pronti all'addio il presidente del consorzio dei club Mauro Fabris, la sua vice Alessandra Marzari (Monza), i consiglieri Piero Garbellotto (Imoco), Carla Burato (Montecchio A2) e Roberto Postal (Trento A2). «In prima battuta le dimissioni sono state respinte, vedremo dopo la riunione dei club di A2 se formalizzarle o meno» affermava nel primo pomeriggio di ieri Garbellotto.

Il meteo del volley femminile italiano ha fatto registrare una prima schiarita all'ora del tè, quando i club dissidenti hanno rinnovato la fiducia al presidente Fabris riconoscendogli un ruolo istituzionale e super partes. «Gli ribadiamo l'appoggio chiedendogli di continuare a guidare la lega pallavolo femminile». In serata è arrivata la nota ufficiale del consorzio dei club che fa rientrare l'allarme: «Le 19 società di serie A2 hanno confermato all'unanimità la posizione già espressa sabato scorso, che prevede che la Lega di serie A femminile decida entro il 3 aprile se riprendere o meno l'attività sportiva, confidando di avere indicazioni più chiare da parte delle competenti autorità politiche, sanitarie e sportive (Coni, Fipav, Fivb, Cev). Nel corso della stessa consulta, le società di A2 hanno ribadito il sostegno al presidente Fabris e al cda».

La ripresa delle competizioni resta comunque un rebus visto che i club stanno andando un po' in ordine sparso tra chi, come l'Imoco campione del mondo, è riuscita a mantenere nella Marca quasi tutte le sue giocatrici e sta in qualche modo garantendo loro un'adeguata condizione fisica, e chi come Cuneo ha dato ieri la libertà di scegliere se rientrare a casa o meno.

Luca Anzanello

