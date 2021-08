Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLLEYL'Italia approda ai quarti di finale dell'Europeo femminile di pallavolo grazie al successo per 3-1 sul Belgio (25-14, 23-25, 25-17, 25-12) ottenuto nella Stark Arena di Belgrado. Per le azzurre un primo set sempre in vantaggio, un secondo combattuto ma vinto dalle avversarie, una terza e una quarta frazione nelle quali Sylla e compagne hanno dettato il ritmo e conquistato la sesta vittoria consecutiva nella competizione continentale....