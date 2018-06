Volley, Italia umiliata anche dagli Usa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NATIONS LEAGUELa prima edizione della Nations league vede l'Italia fuori da entrambe le final 6. Le donne del ct Mazzanti erano uscite in anticipo, la nazionale di Blengini ha avuto la certezza dell'esclusione ieri mattina, con il successo della Polonia sull'Australia, per 3-0. E' l'anno dei mondiali (uomini in Bulgaria e Italia donne in Giappone), non c'è comunque allarme, considerate le rotazioni proposte dai ct, per provare nuovi. L'Italia maschile chiude perdendo dagli Usa, 0-3 (23-25, 17-25, 27-29), le speranze di passaggio del turno...