VOLLEYITALIA, ESORDIO DISASTROSOComincia male la Coppa del mondo per l'Italia: nella gara d'esordio la nazionale azzurra è stata seccamente sconfitta 3-0(25-17; 25-19; 25-21) dal Giappone. Italia in partita solo nel terzo set.MARATONADOPING, SALAZAR STOP 4 ANNIL'Usada, l'Agenzia Antidoping statunitense, ha squalificato per 4 anni il tecnico Alberto Salazar per «organizzazione e istigazione al doping» e traffico di testosterone. Il vincitore per tre volte della maratona do New York, divenuto poi un allenatore di successo (tra gli atleti da...