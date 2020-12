VOLLEY

In attesa dei posticipi del 21 gennaio (Milano-Modena e Civitanova-Monza), prosegue in SuperLega la marcia di Perugia, che nell'anticipo batte 3-1 Verona con 20 punti del solito Leon e 17 (con sei muri vincenti) di Solè. Non sembra aver voglia di fermarsi nemmeno Vibo Valentia, ormai qualcosa in più della sorpresa del campionato. Pur con uno scarto minimo (solo sette punti complessivi) i calabresi superano per 3-0 la Kioene Padova, che non riesce a spuntarla su Valerio Baldovin, per quasi un decennio tecnico bianconero. Per i padroni di casa 20 punti di Rossard, mentre il top scorer padovano è il giovane Bottolo con 12.

Si avvicina alla parte alta della classifica Trento, che in casa vince 3-0 lo scontro diretto con Piacenza. La battuta è l'arma decisiva della squadra di Angelo Lorenzetti (non solo per i sei ace) che si affida come sempre a Nimir in attacco (20), mentre per Piacenza l'unico in doppia cifra è Russel (12). In coda invece importante vittoria di Ravenna a Cisterna. Romagnoli (Pinali 23) avanti 2-0, poi i pontini (Randazzo 24)riaprono la gara ma si arrendono nel quarto set.

DONNE

In campo femminile tanti rinvii, compresa Scandicci-Conegliano, e vittorie di Novara 3-0 nell'anticipo con Chieri e di Casalmaggiore in un tiratissimo tie break (oltre due ore di gioco) con Bergamo.

Massimo Zilio

