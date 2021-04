Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLLEYGara2 assomiglia molto a Gara1 e così all'Imoco non serve la bella per qualificarsi alla finale scudetto. Nulla da fare per la Savino Del Bene Scandicci contro Conegliano, che dopo avere sconfitto in due partite Firenze ai quarti ieri ha fatto concludere anzitempo anche la stagione di Scandicci, eliminata dalla corsa scudetto con il secondo perentorio 3-0 in quattro giorni, questa volta a domicilio.DEDICAPer le pantere trevigiane è...