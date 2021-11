Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLLEY FEMMINILEUna Conegliano da Guinness dei primati, anche se (almeno per una settimana) in coabitazione. Battendo ieri Cuneo a domicilio, la Prosecco Doc Imoco ha raggiunto il Vakifbank Istanbul a 73 vittorie consecutive in partite ufficiali, record mondiale. Appena mercoledì le pantere trevigiane avevano eguagliato il primato italiano delle 72 vittorie filate della mitica Teodora Ravenna degli anni 80. Domenica prossima il calendario...