VOLLEY FEMMINILELo scudetto del volley femminile rimane a Nordest. L'Imoco Conegliano si è confermata campione d'Italia battendo ieri sera per 3-1 a Novara l'Igor, già sconfitta in Gara1 sabato al Palaverde. Nella rivincita in terra piemontese, le pantere di coach Daniele Santarelli hanno infilato la 63esima vittoria consecutiva, che questa volta non è servita solo per le statistiche ma a portare a casa un trofeo che Conegliano aveva già...