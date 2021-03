VOLLEY DONNE

Si è chiusa ieri con una (sola, verrebbe da dire) settimana di ritardo rispetto al calendario originale la regular season di serie A1 femminile, che rimarrà negli annali per il clamoroso exploit dell'Imoco Conegliano, unica squadra capace negli anni duemila di raccogliere tutti i punti in palio (per l'esattezza 72) vincendo tutte le partite, impresa non riuscita nemmeno alla Bergamo o alla Pesaro dei tempi d'oro.

Partito il 20 settembre con la prima giornata di andata, il campionato ha vissuto momenti di difficoltà in particolare tra dicembre e gennaio, quando i rinvii a data da destinarsi di partite per la presenza di casi di Covid nei gruppi squadra sono arrivati a marciare a un ritmo anche di 3-4 a settimana.

La partenza ritardata del girone di ritorno per organizzare una prima serie di recuperi e la settimana iniziale di marzo dedicata a completare il quadro permettono ora di lasciare il dovuto spazio alla Coppa Italia (quarti in gara secca dopodomani mercoledì, F4 a Rimini sabato e domenica) e, dal weekend del 20 e 21 marzo, ai playoff scudetto con le prime quattro già ammesse ai quarti e le squadre dalla quinta alla dodicesima che daranno vita a dei mini ottavi di finale con gare di andata e ritorno ed eventuale golden set di spareggio.

Quarti, semifinali e finale scudetto si giocheranno al meglio delle tre partite. L'eventuale bella per assegnare il tricolore è in calendario il 24 o 25 aprile, ma la stagione italiana per club potrebbe concludersi già il 21 di quel mese con Gara2 di finale scudetto.

Alla luce del recupero di sabato, che ha visto Busto Arsizio tornare da Casalmaggiore con 3 punti, e di quelli di ieri, che hanno visto le vittorie della già retrocessa Brescia, di Perugia e di Monza, rispettivamente ai danni di Firenze, Trento e Scandicci (quest'ultima ha ceduto in extremis il quarto posto, l'ultimo utile per evitare il turno preliminare, a Busto Arsizio), ecco gli accoppiamenti per gli ottavi di finale: Trento-Firenze (la vincente affronta nei quarti l'Imoco), Perugia-Cuneo (chi passa trova Novara), Casalmaggiore-Chieri (nei quarti sfida Monza) e Bergamo-Scandicci (nei quarti se la vede con Busto Arsizio).

